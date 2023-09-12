В районе Опытного тактическая ситуация меняется все время — ВСУ

12 сентября, 16:04
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Украинский танк (Фото:53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха / Facebook)

Украинский танк (Фото:53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха / Facebook)

В районе Опытного в Донецкой области, которое освобождают украинские военные, тактическая ситуация меняется все время. ВСУ в этом районе продолжают плановую работу.

Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

Комментируя ситуацию в районе Опытного, Штупун заявил, что возле украинского города продолжается плановая боевая работа.

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«Тактическая ситуация меняется все время, и уже о конкретных успехах мы сообщим в свое время», — заявил он.

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Спикер добавил, что ВСУ продвигаются на юге страны и имели успех в районах южнее и юго-восточнее Работино. По его данным, украинские силы продвинулись от 300 до 500 метров на разных участках.

11 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки. Также, по ее словам, ситуация в этом районе «очень изменчива».

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донецкая область Опытное Контрнаступление Война России против Украины

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