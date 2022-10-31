В Луганской области освобождены уже девять населенных пунктов — Гайдай

31 октября, 18:57
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Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в области освобождены уже девять населенных пунктов.

«На сегодняшний день девять населенных пунктов деоккупировано. Надеюсь наши защитники будут эту цифру с каждой неделей увеличивать», — сказал он в эфире телемарафона.

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Гайдай добавил, что горячими участками фронта остаются районы Белогоровки, а также районы Сватового и Кременной. Из Белогоровки, по его данным, россияне пытаются выбить ВСУ, а в направлении Сватово-Кременная украинские силы оттесняют оккупантов.

«У россиян были планы на контрнаступление со стороны Кременной и Сватового, но ВСУ эти планы врага испортили», — уточнил Гайдай в Telegram.

Он также отметил, что в Луганской области достаточно случаев, когда оккупанты сдаются в плен.

Ранее Гайдай говорил, что украинским силам удается продвигаться на Сватовском и Кременском направлениях.

5 октября глава ОВА заявил о начале деоккупации Луганской области. По состоянию на 7 октября было известно об освобождении семи населенных пунктов области.

https://www.youtube.com/embed/gxMzIgNxXU0
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Луганская область Сергей Гайдай

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