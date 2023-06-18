В Кремле будет паника, когда начнутся серьезные победы контрнаступления ВСУ — Подоляк 18 июня, 03:27 ВСУ ведут контрнаступление (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

Кремлевских пропагандистов охватит паника, когда в результате контрнаступления ВСУ начнутся серьезные победы. Вооруженные силы «тестируют фронт и определяют тончайшие участки, по которым можно нанести удар с наименьшими потерями».

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает Укринформ.



«Вот как только перелом будет ощутим с точки зрения территориальных изменений, тогда мы увидим другой тип реакции — это будет паника. Они будут требовать немедленно призвать к порядку Украину и остановить войну, которую Украина и „развязала“ и так далее», — сказал он.

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Комментируя контрнаступление ВСУ, Подоляк отметил, что Вооруженные силы Украины «тестируют фронт и определяют самые тонкие участки, по которым можно нанести удар с наименьшими потерями».

«Украина действительно полностью владеет инициативой. Можно называть это наступательными операциями. На первичном этапе проводятся такие мероприятия — формирующие операции по разным направлениям. Это увеличение интенсивности огня по тыловому обеспечению. Для того чтобы уменьшить общие оборонительные возможности российской группировки. И понятно, что интенсивность будет нарастать. Контрнаступление будет формироваться и количество ударных действий будет постепенно нарастать. Еще только все начинается», — рассказал он.

В то же время Подоляк отметил, что у России есть свои основные три задачи. «Первое — это компенсировать внутреннее паническое ожидание. Второе — они хотят продолжать пугать элиты стран-партнеров Украины. И третья задача, безусловно, это отвлекать внимание, но не от того, что у них там внутри происходит, а вот от этих террористических ударов крылатыми ракетами по городам Украины», — сказал он.