«Похоже, достигли тактической внезапности». Наступление ВСУ в Херсонской области сосредоточено на трех направлениях — разведка Британии

3 сентября, 10:15
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Украинские военные ведут огонь из минометов в Донецкой области, 18 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Украинские военные ведут огонь из минометов в Донецкой области, 18 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Одним из возобновившихся 29 августа элементов наступательных действий ВСУ на юге Украины является непрерывное наступление на широком фронте к западу от реки Днепр.

Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании за субботу, 3 сентября.

Такую атаку украинские военные сосредоточивают на трех направлениях в пределах временно оккупированной Херсонской области, пояснили в ведомстве.

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«У операции есть ограниченные непосредственные цели, но украинские силы, вероятно, достигли определенной тактической внезапности, пользуясь плохим материально-техническим обеспечением, администрированием и руководством в российских вооруженных силах», — заявили в британской разведке.

Там прогнозируют, что, учитывая боевые действия РФ на Донбассе и Харьковском направлении, в ближайшие дни командование страны-агрессора столкнется с ключевым решением — куда направить какой-либо оперативный резерв, который РФ сможет создать.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1565939458867871746?s=20&t=Qvz_zPUyqYfaXPuNuaROiA

29 августа замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что украинские войска добились успеха в трех районах на временно захваченных территориях Херсонской области. В оперативном командовании Юг объяснили, что не сразу объявляют об освобождении населенных пунктов на юге, чтобы не подвергать их вражеским ударам.

В ОК Юг до этого говорили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.

2 сентября журналист The Guardian Дэн Саббах со ссылкой на западные официальные лица сообщил, что защитники Украины оттеснили российские войска на нескольких участках возле Херсона.

Для орков в Херсонской области начинается нечто похожее на американско-японскую войну в 1945-м
https://www.youtube.com/watch?v=MIHvhcfDKX4
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Война России против Украины

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