Контрнаступление в Херсонской области. Украинские силы заставили оккупантов бросить позиции и убегать — Одесская ОВА 24 июня, 19:11 Цей матеріал також доступний українською Братчук уточнил, что оккупанты в Херсонской области убегают по направлению населенного пункта Ольгино (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Украинские силы на юге страны перешли в контрнаступление и заставили оккупантов убегать, сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«На Южном направлении подразделения Вооруженных сил Украины провели контрнаступательные действия. И враг убежал, бросил свои оборонные позиции и убегает», — сказал он во время вечернего видеообращения.

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Братчук уточнил, что оккупанты в Херсонской области убегают по направлению населенного пункта Ольгино, Бериславского района.

Он призвал жителей Херсона держаться и добавил, что освобождение города от российских оккупантов обязательно произойдет.

Также он предупредил о высокой вероятности ракетных ударов, поскольку в Черном море находятся 4 корабля-ракетоносца в готовности к действиям.

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