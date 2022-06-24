Контрнаступление в Херсонской области. Украинские силы заставили оккупантов бросить позиции и убегать — Одесская ОВА
Братчук уточнил, что оккупанты в Херсонской области убегают по направлению населенного пункта Ольгино (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)
Украинские силы на юге страны перешли в контрнаступление и заставили оккупантов убегать, сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
«На Южном направлении подразделения Вооруженных сил Украины провели контрнаступательные действия. И враг убежал, бросил свои оборонные позиции и убегает», — сказал он во время вечернего видеообращения.
Братчук уточнил, что оккупанты в Херсонской области убегают по направлению населенного пункта Ольгино, Бериславского района.
Он призвал жителей Херсона держаться и добавил, что освобождение города от российских оккупантов обязательно произойдет.
Также он предупредил о высокой вероятности ракетных ударов, поскольку в Черном море находятся 4 корабля-ракетоносца в готовности к действиям.
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