«Не будьте живым щитом для врагов». Мэр оккупированных Олешек призвал местных жителей уезжать из-за контрнаступления ВСУ

7 июля, 21:51
Генштаб сообщал об освобождении двух сел в Херсонской области — Потемкино и Ивановки (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Генштаб сообщал об освобождении двух сел в Херсонской области — Потемкино и Ивановки (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Мэр оккупированного города Олешки в Херсонской области Евгений Рищук призвал местных жителей покинуть город из-за контрнаступления ВСУ.

В Facebook он подчеркнул, что покинуть свои дома должны жители Олешковской общины и Херсонской области, которые живут вблизи мест проживания солдат РФ, российских ПВО, складов с боеприпасами или скопления российской техники.

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«Настоятельно рекомендую уехать оттуда подальше. ВСУ идет! Смерть врагам! Не будьте живым щитом для врагов», — написал он.

https://www.facebook.com/photo?fbid=461496029313443&set=a.123338003129249
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Генштаб сообщал об освобождении двух сел в Херсонской области — Потемкино и Ивановки. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинские силы продвигаются на нескольких тактических направлениях в Запорожской и Херсонской областях, а на фронте «очень мощно заработала западная артиллерия».

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Херсонская область Контрнаступление

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