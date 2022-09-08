«Масштабные разрушения». Депутат Херсонского облсовета показал фото освобожденного Высокополья 8 сентября, 12:58 Войска РФ разрушили десятки домов в Высокополье Херсонской области (Фото:Ігор Йосипенко/Facebook)

Депутат Херсонского облсовета Игорь Есипенко показал, как выглядит освобожденное ВСУ пгт Высокополье после обстрелов российскими оккупантами и шестимесячной оккупации.

«Сожжены и разрушены частные усадьбы, полностью разбит центр населенного пункта. По всему поселку стоят изуродованные автомобили мирных людей, насильно отобранные, помаркованные буквой Z — дорогие и не очень, но украденные и разбитые», — написал он в Facebook, опубликовав соответствующие фото.

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Фото: Ігор Йосипенко/Facebook

Есипенко добавил, что во время оккупации военные РФ забирали у местных жителей паспорта и запрещали ходить по населенному пункту.

Фото: Ігор Йосипенко/Facebook

Фото: Ігор Йосипенко/Facebook

На данный момент в Высокополье все еще неспокойно, войска РФ продолжают его обстреливать.

6 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что активные бои идут почти по всей линии фронта. ВСУ наступают сразу на нескольких направлениях, а не только в Херсонской области.

Позже стало известно, что защитники Украины освободили от российских оккупантов несколько населенных пунктов в Херсонской области, но их названия пока не сообщают, чтобы не подвергать опасности жителей.

4 сентября президент подтвердил, что ВСУ освободили населенный пункт в Донецкой области и еще два — на юге. Перед этим было опубликовано фото украинского флага над больницей в Высокополье Херсонской области, куда российские танки вошли 13 марта.



6 сентября советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что ВСУ освободили также Ольгино в Херсонской области.

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