«Масштабные разрушения». Депутат Херсонского облсовета показал фото освобожденного Высокополья

8 сентября, 12:58
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Войска РФ разрушили десятки домов в Высокополье Херсонской области (Фото:Ігор Йосипенко/Facebook)

Войска РФ разрушили десятки домов в Высокополье Херсонской области (Фото:Ігор Йосипенко/Facebook)

Депутат Херсонского облсовета Игорь Есипенко показал, как выглядит освобожденное ВСУ пгт Высокополье после обстрелов российскими оккупантами и шестимесячной оккупации.

«Сожжены и разрушены частные усадьбы, полностью разбит центр населенного пункта. По всему поселку стоят изуродованные автомобили мирных людей, насильно отобранные, помаркованные буквой Z — дорогие и не очень, но украденные и разбитые», — написал он в Facebook, опубликовав соответствующие фото.

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Ігор Йосипенко/Facebook
Фото: Ігор Йосипенко/Facebook

Есипенко добавил, что во время оккупации военные РФ забирали у местных жителей паспорта и запрещали ходить по населенному пункту.

Ігор Йосипенко/Facebook
Фото: Ігор Йосипенко/Facebook
Ігор Йосипенко/Facebook
Фото: Ігор Йосипенко/Facebook

На данный момент в Высокополье все еще неспокойно, войска РФ продолжают его обстреливать.

https://www.facebook.com/IosypenkoIgoroficill/posts/pfbid0ZdQQfu3znU8oujr3EXFnHbzikz8CjRxrqMnrQ219Qb7dHzVkTFYP85ibTcZrWhLXl

6 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что активные бои идут почти по всей линии фронта. ВСУ наступают сразу на нескольких направлениях, а не только в Херсонской области.

https://www.youtube.com/embed/T1miVpcjZKc

Позже стало известно, что защитники Украины освободили от российских оккупантов несколько населенных пунктов в Херсонской области, но их названия пока не сообщают, чтобы не подвергать опасности жителей.

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4 сентября президент подтвердил, что ВСУ освободили населенный пункт в Донецкой области и еще два — на юге. Перед этим было опубликовано фото украинского флага над больницей в Высокополье Херсонской области, куда российские танки вошли 13 марта.

6 сентября советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что ВСУ освободили также Ольгино в Херсонской области.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Херсонская область Война России против Украины Высокополье

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