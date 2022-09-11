ВСУ освободили Токаревку в Харьковской области. Староста рассказала CNN об издевательствах россиян во время оккупации 11 сентября, 23:52 Украинский флаг в освобожденном от российских оккупантов Токаревке Харьковской области (Фото:Скриншот видео Дергачевский городской совет/Facebook)

В населенных пунктах возле границы с Россией поднимают украинские флаги, что свидетельствует о продолжении отступления российских войск в Харьковской области. Об этом пишет CNN со ссылкой на местные власти.

Одним из таких поселков является Токаревка. CNN, ссылаясь на видео Дергачевского горсовета, пишет, что на нем было видно, как люди поднимают украинский флаг.

Об освобождении населенного пункта в Дергачевском районе, в воскресенье, 11 сентября, телеканалу рассказала староста местного округа Виктория Колодочка. По ее словам, утром жители услышали грохот техники россиян, которые убегали, оставив после себя много боеприпасов.

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Колодочка выехала из поселка в апреле, но поддерживает контакты с местными. Она заявила, что месяцы оккупации были «очень страшными». По ее словам, боевики «ЛНР» искали людей из службы безопасности, запугивали местных, забирали телефоны и громили дома.

«Они забрали людей в подвал школы, избивали, пытали электрическим током, заставляли копать окопы, заставляли предоставлять информацию о людях, работавших в украинских государственных органах. Но они никого не убивали», — рассказала староста Токаревского старостинского округа.

Во время оккупации люди выживали за счет собственного урожая из огорода, а гуманитарной помощи не было до августа, заявила телеканалу Колодочка. По ее словам, погибших во время оккупации хоронили в их же дворах.

«Остались [в Токаровке] люди, которые очень-очень ждут наших военных. Людям очень нужна помощь. Есть десять парализованных пожилых людей. Есть люди с диабетом и астмой. Они выживают, как могут. Очень нужно лекарство», — добавила Колодочка.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с начала сентября более 3000 кв. км вернули под контроль Украины. До выхода на государственную границу в Харьковской области оставалось 50 км.

Местные власти сообщили о бегстве армии РФ из Казачьей Лопани. Также накануне украинский флаг развернули над Изюмом.

Официально власти подтвердили освобождение Балаклеи и частично Купянска. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что деоккупировали уже более 40 населенных пунктов. Также идет освобождение оккупированных территорий на юге Украины.

В минобороны РФ признали отступление своей армии на Харьковском направлении, назвав его «перегруппировкой». В ведомстве оправдываются, что для достижения целей развязанной войны якобы решили перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении.



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