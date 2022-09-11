Контрнаступление в Харьковской области. ВСУ освободили уже более 40 населенных пунктов — ОВА 11 сентября, 17:46 Украинские военные открывают огонь возле линии фронта в Харьковской области, 24 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Украинские военные деоккупировали в Харьковской области уже более 40 населенных пунктов.

Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил в интервью изданию Думка, опубликованном 11 сентября.

Он рассказал, что удалось освободить значительную часть территорий Чугуевского, Купянского и Балаклейского районов. Украинские подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение Изюмского района.

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По словам Синегубова, отвоеванных населенных пунктов «на самом деле гораздо больше» — количество не разглашается с учетом интересов продолжающейся операции ВСУ.

«А в целом на севере, северо-восточном направлении наши Вооруженные Силы свои позиции держат. Их постоянно пытается атаковать враг, пытается прорвать, атакует из всех видов вооружения. Это и ракетные удары, и реактивные системы залпового огня, и ствольная артиллерия, это авиаудары по нашим позициям», — сказал глава Харьковской ОВА.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с начала сентября более 3000 кв. км вернули под контроль Украины. До выхода на государственную границу в Харьковской области оставалось 50 км.

Местные власти сообщили о бегстве армии РФ из Казачьей Лопани. Также накануне украинский флаг развернули над Изюмом. По словам журналиста Юрия Бутусова, оккупанты попали там в котел.

Официально власти подтвердили освобождение Балаклеи и частично Купянска. Также идет освобождение оккупированных территорий на юге Украины.

В минобороны РФ признали отступление своей армии на Харьковском направлении, назвав его «перегруппировкой». В ведомстве оправдываются, что для достижения целей развязанной войны якобы решили перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении.

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