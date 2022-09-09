Оккупант признал, что ВСУ взяли подразделения войск РФ в кольцо в Харьковской области — аудиоперехват

9 сентября, 10:53
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Уничтоженная на харьковском направлении техника оккупантов (Фото:МО/Facebook)

Уничтоженная на харьковском направлении техника оккупантов (Фото:МО/Facebook)

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало аудиоперехват российских оккупантов, во время которого один из них признает, что подразделения войск РФ взяты в кольцо в Харьковской области.

«Мы походу сейчас в окружении, а выйти не дают», — сказал он.

Собеседник оккупанта предположил, что будет идти подмога и кольцо разомкнут, но военный РФ не уверен в этом.

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«Там не***й размыкать, корпуса нет. Вот как прорыв был, нас тут кинули. Заскочили, пехота отступила там, потом спецназ ушел», — сказал он.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/videos/476550800989880/

Оккупант также рассказал, что ВСУ разбили колонну вражеской техники во время контрнаступления в Харьковской области. Они окружили войска РФ, зайдя на позиции по полям с двух сторон.

https://www.youtube.com/watch?v=vhkNZTfcmXo

ISW сообщал, что украинские защитники использовали тактическую внезапность, чтобы за 6−7 сентября отбить примерно 400 кв. км территории Украины. Контратаки украинских сил в районе Изюма и Балаклеи ISW описывает как «локальные, но очень эффективные».

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В Генштабе подтвердили, что Вооруженные силы Украины освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области и вклинились в оборону оккупантов на 50 км.

Официально не уточнялось, какие именно населенные пункты были освобождены, но, по данным из открытых источников, ВСУ подняли флаг Украины в Балаклее, Верховом Яру, Ивановке, Борщевке и Шевченково. Вечером 8 сентябра Зеленский подтвердил освобождение Балаклеи.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Харьковская область Контрнаступление Война России против Украины

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