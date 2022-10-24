Контрнаступление в Харьковской области: украинские силы двигаются вперед, несмотря на сложные погодные условия 24 октября, 14:55 Украинские силы продолжают контрнаступление в Харьковской области (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

За последнюю неделю украинские силы продолжают контрнаступление в Харьковской области, несмотря на то, что сильные дожди замедляют продвижение вперед.

Об это в эфире телеканала Эспрессо сообщил командир взвода 112 Отдельной бригады ТрО ВСУ Вадим Васильчук.

«Наступать всегда труднее. Нужно двигаться, но земля превратилась в грязь и это уменьшает возможности маневра, возможности движения ВСУ, но движение все равно продолжается», — отметил Васильчук.

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Он добавил, что его подразделение ведет аэроразведку.



«Наша задача выявлять технику и личный состав противника. Выявляем фортификационные сооружения, а артиллеристы ВСУ наносят по целям сокрушительный удар», — подчеркнул Васильчук.

20 октября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что в Харьковской области с начала осени ВСУ освободили 544 населенных пункта. Под оккупацией, по его данным, остаются еще 32 — 1,8% территории региона.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что на сегодняшний день Харьковская область почти полностью освобождена, но из-за близости границы РФ регионе постоянно сохраняется угроза нового наступления агрессора.

