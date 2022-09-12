«Бегут и сейчас». Монастырский заявил, что большинство коллаборантов выехали еще до освобождения Украиной своих территорий

12 сентября, 15:53
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Украинские правоохранители проводят зачистку на деоккупированных территориях (Фото:МВД/Facebook)

Украинские правоохранители проводят зачистку на деоккупированных территориях (Фото:МВД/Facebook)

Большинство коллаборантов в освобожденных населенных пунктах Харьковской области выехали до возвращения Украиной своих территорий на территории, подконтрольные РФ.

Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский, пишет Интерфакс-Украина.

«Большинство из них выехало до освобождения территории, на подконтрольные России территории, за границу. Они убегают сейчас из тех городов, которые находятся намного дальше от тех населенных пунктов, которые мы уже освободили», — пояснил он.

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Глава МВД добавил, что на данный момент украинские правоохранители проводят проверки и работу по розыску и установлению коллаборантов.

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«Эта работа проводится… Дайте нам немного времени, неделю хотя бы, и мы системно отчитаемся о том, что там увидели и установили», — резюмировал министр.

С начала сентября ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонской, Харьковском и частично Донецком направлениях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с начала сентября более 3000 кв. км вернули под контроль Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=yhbH96bvkoE

В Харьковской области украинским военным удалось освободил около 40 населенных пунктов, включая Балаклею, Купянск и Изюм.

В минобороны РФ признали отступление своей армии на Харьковском направлении, назвав его «перегруппировкой». В ведомстве оправдываются, что для достижения целей развязанной войны якобы решили перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Харьковская область МВД Украины Коллаборант Контрнаступление Война России против Украины

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