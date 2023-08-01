«Только так они могут ответить». Какие успехи ВСУ на фронте россияне пытаются «перекрыть» террором украинских городов — интервью

1 августа, 18:12
NV Премиум
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Украинские военные недалеко от фронта в Запорожской области, 31 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Sergiy Chalyi)

Украинские военные недалеко от фронта в Запорожской области, 31 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Sergiy Chalyi)

Автор: Юлия Петрова

Андрей Крамаров, военный эксперт, рассказал в эфире Radio NV, какие удачные операции ВС Украины во время контрнаступления на юге оккупанты пытаются «перекрыть» обстрелами и террором городов и гражданского населения.

 — Кривой Рог, утренние обстрелы. <...> Враг использовал явно баллистические ракеты. Объясните, как вы считаете, зачем этот удар рашистам? Что мы о нем должны понимать?

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Российские оккупанты атаковали ракетой многоэтажку, учебное заведение и админздание в Кривом Роге (Фото:Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram) РФ ударила Искандерами по многоэтажке и техникуму в Кривом Роге. Среди погибших — мать и ее 10-летняя дочь, 75 человек ранены

— Удар наносили ракетами Искандер-М. Скорее всего, из северной части временно оккупированного Крыма. Дальность ракет до 500 километров. Соответственно, они по прямой траектории до Кривого Рога могли достать. К сожалению, перехватываем мы их только Patriot, которыми данная территория у нас не прикрыта. По ударам, наверное, за последние 48 часов можно увидеть, что россияне опять же откровенно просто скатываются к обычному терроризму. Ни военных и вообще административных объектов не находилось в Кривом Роге. Это является продолжением того, что мы видели ночью — удары по Харькову. К счастью, там только один человек пострадал, погибших нет.

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Теги:   Россия Украина Российско-украинская война Радио NV Война России против Украины

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