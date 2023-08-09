В Генштабе заявили об успехах ВСУ в районе трех сел на юге Украины, военные закрепляются на рубежах 9 августа, 10:15 ВСУ продолжают контрнаступление а юге и востоке Украины (Фото:Sergiy Chalyi/Reuters)

Силы обороны Украины продолжают контрнаступление на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. На юге Украины есть частичный успех в районе трех сел.

Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ, украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах в районе Урожайного, Приютного и Вербового.

Войска РФ пытались безуспешно наступать в районе Новокалинового, Авдеевки, Северного, Марьинки, Новомихайловки и Старомайорского. Оккупанты несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике.

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В Генштабе уточнили, что противник продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет свои резервы.

На Бахмутском направлении украинские воины продолжают вести наступательные действия к югу от Бахмута и закрепляются на достигнутых рубежах.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

4 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинским военнослужащим удалось прорвать оборону российских оккупантов в некоторых местах на южных направлениях.



Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.

Накануне Генштаб сообщал, что Вооруженные силы Украины во время наступательных действий на Авдеевском направлении выбили российских оккупантов с позиций в районе южнее Авдеевки.