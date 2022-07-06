Украинские силы продвигаются в Херсонской и Запорожской областях — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы продвигаются на нескольких тактических направлениях в Запорожской и Херсонской областях.
«Наконец-то ощущается, что очень мощно заработала западная артиллерия, то оружие, которые мы получили от западных партнеров. Ее точность действительная такая, какая необходима. Наши защитники наносят очень ощутимые удары по складам и другим точкам, которые важны для логистики оккупантов», — сказал он во время вечернего видеообращения.
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Зеленский добавил, что это существенно снижает наступательный потенциал российской армии, а потери оккупантов с каждой неделей будет только увеличиваться, а поставки российской техники будут усложняться.
«Украинские силы продвигаются на нескольких тактических направлениях, в том числе на юге, в Херсонской и Запорожской области. Мы не отдадим нашу землю — вся суверенная территория Украины будет украинской», — подчеркнул президент.
Ранее Генштаб сообщил об освобождении двух сел в Херсонской области — Потемкино и Ивановки. В ОК Юг заявляли, что ВСУ понемногу оттесняют российских оккупантов. Войска РФ вынуждены обустраивать запасные рубежи.
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