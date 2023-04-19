Американский генерал: В своем контрнаступлении Украина должна сделать то, что не сделала Россия во время вторжения 19 апреля, 21:38 Экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус (Фото:REUTERS/Chris Keane)

Целью контрнаступательных действий Сил обороны Украины весной и летом 2023 года должен стать разрыв наземной линии коммуникаций врага и коллапс группировок России на юге. Об этом в интервью Радио Свобода сказал генерал армии США в отставке, экс-командующий американскими войсками в Ираке и Афганистане и бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.



По его словам, решающую роль в контрнаступлении сыграют западные танки, БМП, артиллерия, а также подготовленные за границей украинские подразделения, а ключевое значение будет принадлежать взаимодействию сил при проведении общевойсковой операции.

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«То, что Россия не сделала, и то, что украинцы сделали во время харьковского наступления прошлой осенью. Что я имею в виду — использование танков вместе с пехотой, чтобы держать вражескую пехоту и их противотанковые ракеты подальше от танков, использование танков вместе с артиллерией и минометами, чтобы подавить врага, и использование танков вместе с инженерами и пиротехническими подразделениями армии, чтобы уменьшить ущерб и обезвредить мины», — объяснил Петреус.

Он обратил внимание еще на три аспекта взаимодействия:

поддержка танков ПВО и авиацией;

эффективное командование и контроль радиоэлектроники со стороны Украины, чтобы усложнить коммуникацию россиян;

логистика и своевременный ввод в бой свежих сил.



Контрнаступление будет преследовать две цели, прогнозирует экс-директор ЦРУ.

«Одна из них состоит в том, чтобы россияне не смогли подкрепить или пополнить запасы Крыма через юго-восточную часть Украины, то есть разорвать наземную линию коммуникаций, которую россияне выстроили своим наступлением весной и летом прошлого года. Вторая заключается в том, чтобы повлечь за собой крах, возможно, даже коллапс российских сил на достаточно большой территории юга Украины, поскольку ВСУ освободят большую часть украинской территории, которую россияне захватили в прошлом году, вплоть до Крыма», — считает Петреус.

Он убежден, что украинцы в ближайшее время сделают то, что не удалось россиянам в прошлом году и при наступлении в 2023 году на Донбассе — то есть добьются эффекта общевойсковых операций.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года по нескольким направлениям.

Замминистра обороны Анна Маляр заявила 19 апреля, что украинские защитники и защитницы уже проводят контрнаступательные действия на востоке.