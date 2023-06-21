Продвижение «тихой сапой». Должна ли Украина остановить контрнаступление и дождаться F-16 — Свитан 21 июня, 15:25 NV Премиум Артиллерия калибра 155 мм доставляет больше всего проблем россиянам (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/File Photo)

В ходе первого этапа наступления Вооруженные Силы Украины избрали тактику продавливания передовых оборонительных позиций врага, глубокие прорывы оказались невозможны без поддержки авиации.



Ряд экспертов предполагает, что украинцам стоит зафиксировать линию фронта и ждать, пока союзники предоставят многоцелевые истребители F-16.

Военный эксперт, полковник ВСУ в отставке Роман Свитан в эфире Radio NV оценил плюсы и минусы этого предложения и дал прогноз развития контрнаступления.

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Роман Свитан Военный эксперт, полковник запаса ВСУ

Можно остановиться сейчас, на данном этапе, опять перейти в глухую или активную оборону. Можно, допустим, проводить операции, связанные с уничтожением россиян. Мы побеждаем их в контрбатарейной борьбе, побеждаем за счет хороших контрбатарейных локаторов, которые нам дали. И, естественно, сама артиллерия у нас на 7−8 километров дальше и точнее бьет, чем российская. То есть НАТОвская арта 155 мм, практически любой ствол этого калибра, бьет точнее и дальше, потому у россиян практически нет шансов в таком режиме.