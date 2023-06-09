Украина достигла успехов на южном направлении, однако со «значительными» потерями техники — Bloomberg 9 июня, 13:13 Танк Leopard 2 (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff)

На этой неделе украинские войска в ходе боевых действий достигли прогресса на южном направлении, однако со «значительными» потерями техники, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимного европейского чиновника.

По словам собеседника агентства, пока непонятно, являются ли эти действия Сил обороны Украины началом большого контрнаступления или попыткой выявить слабые места в обороне России.

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В материале говорится, что в зоне боевых действий были замечены новые украинские танки и боевые машины, переданные странами НАТО.

Bloomberg отмечает, что на опубликованных российскими военными блогерами фотографиях изображены танки Leopard немецкого производства и американские боевые машины Bradley, которые движутся к городу Токмак, что на оккупированном юге Украины. Как отмечает агентство со ссылкой на Osint Defender, фото выглядят настоящими.

В то же время на кадрах из видеозаписи российского Министерства обороны видно движущуюся колонну машин, и по крайней мере одну из них уничтожают. Онлайн-группа Oryx, которая оценивает потери техники с обеих сторон, впервые сообщила об уничтоженном танке Leopard 2A4.

Как отмечает Bloomberg, ожидается, что Украина будет пытаться разрезать оккупированную Россией территорию на две части, чтобы разорвать жизненно важные линии снабжения и связи оккупационных войск в Крыму.

Вечером 5 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что войска Оперативной стратегической группировки войск Хортица наступают на восточном фронте и продвинулись вперед на нескольких направлениях: Орехово-Васильевка, Парасковиевка (200−1600 м) и Ивановское, Клещеевка (100−700 м).

7 июня Маляр заявила, что Бахмут находится в полуокружении, Силы обороны продвигаются вперед.

8 июня по отчету Британской разведки, на многих участках фронта в Украине продолжаются тяжелые бои, однако в большинстве случаев ВСУ удерживают инициативу.

В тот же день 3-я ОШБр сообщила об отбросе российских войск на 1,8 км вдоль линии фронта и на 1,2 км вглубь.

Анонимные офицеры в комментарии WP заявили, что Вооруженные Силы Украины начали контрнаступление против российских войск, начав решающий этап в войне, направленный на восстановление территориальной целостности Украины, сообщает WP со ссылкой на анонимных офицеров.