ВСУ продвинулись на двух участках на юге Украины, есть успехи под Бахмутом — Генштаб 25 августа, 09:06 Силы обороны Украины продвигаются на юге страны (Фото:Viacheslav Ratynsky/File Photo)

Силы обороны Украины продолжают контрнаступление на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, на направлениях Новоданиловка — Новопрокоповка и Малая Токмачка — Очеретоватое украинские военные имели успех. Они закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям войск РФ и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия к югу от Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах.

Также российские оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Противник несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Идут тяжелые бои.

22 августа в Минобороны Украины заявили, что бойцы зашли в Работино Запорожской области, а на следующий день установили там сине-желтый флаг.

16 августа подтвердили освобождение Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее заявил, что украинские защитники «шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед».