Резников — послам ЕС: Украине для контрнаступления нужны тяжелая техника и подготовка резервов 31 марта, 14:07 Украинский военный возле Бахмута, 6 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Украине для контрнаступательной операции нужны тяжелая техника и подготовленные резервы, заявил министр обороны Алексей Резников.

Об этом он сказал на встрече с делегацией комитета ЕС по политике и безопасности, сообщает Минобороны. Впервые после начала полномасштабного вторжения в РФ послы всех 27 стран-членов Евросоюза посетили Украину.

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Резников рассказал партнерам о ситуации на передовой — на северном, восточном и южном направлениях. Также они обсудили помощь Силам обороны и профессиональную подготовку украинских бойцов за границей.

«Благодаря поставкам западного вооружения ВСУ имеют успехи на поле боя. Однако мы готовимся к контрнаступательной операции, поэтому Украине необходимы прежде всего тяжелая техника и подготовленные резервы», — сказал Резников.

По его словам, Киев интересуют тренировки военных на всех уровнях: от индивидуальной подготовки солдат до коллективных учений подразделений бригадного уровня.

Ранее Резников заявил, что контрнаступление Украины должно начаться в апреле-мае этого года по нескольким направлениям.