Резников об обсуждении наступления Украины: Мне это не нравится, успех повлияет на военную помощь 27 апреля, 00:09 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что успех наступления Вооруженных Сил Украины повлияет на «легкость» дальнейшей помощи союзников.

Об этом он сообщил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, активное обсуждение украинского наступления ему не нравится, хотя причины ему, как человеку, понятны.

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Он отметил, что люди хотят победы, и это нормально, а союзники, которые сначала инвестировали в выживание Украины, начали вкладываться в победу.

«Увидели, что мы не упали за три дня. Поэтому для партнеров важно, чтобы их помощь приводила к результату. Им нужно это увидеть. Для того чтобы им хотелось и дальше продолжать болеть „за успешную команду“. Поэтому, конечно, ожидание нашего наступления перегрето», — сказал министр.

Резников заявил, что успех наступления будет иметь «большое значение для продолжения легкости поддержки союзников, так как все хотят инвестировать в успех».

Одновременно он подчеркнул, что партнеры обязались поддерживать Украину до победы.

«Мои партнеры, министры на всех встречах, на Рамштайне всегда говорят одну и ту же вещь: Мы с вами до конца, сколько бы это ни заняло времени. И в конце концов мы видим вашу победу», — резюмировал глава ведомства.

4 апреля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению.

31 марта представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что есть необходимость сохранять определенную тишину, потому что контрнаступление и освобождение территорий будет там, когда это больше всего будет отвечать интересам украинской армии.



Ранее замминистра обороны Анна Маляр заявила, что украинские защитники и защитницы уже проводят контрнаступательные действия на востоке страны.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года по нескольким направлениям.