Не повод для пессимизма. В чем ошибаются западные обозреватели, пытаясь угадать каждый маневр ВСУ в контрнаступлении — Фридман 10 августа, 20:20 NV Премиум Украинские военные в Запорожской области (Фото:REUTERS/Сергей ЧалыйREUTERS/Sergiy Chalyi)

Ошибочное полагание на стратегию решительных и быстрых маневров, к которым из-за своего постоянного превосходства в войнах привыкла армия США, искажает представление западных чиновников и обозревателей о том, чего следует ожидать от контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Об этом в своем новом детальном анализе контрнаступательных действий ВСУ пишет Лоуренс Фридман, заслуженный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона.

Видео дня

«Возможно, мы стали слишком загипнотизированы дихотомией маневр/истощение [как взаимоисключающими понятиями]. Она вышла на первый план в военном дискурсе США в 1980-х годах, когда некоторые теоретики сетовали на упадок искусства полководца и чрезмерную зависимость от огневой мощи. Вместо того чтобы готовиться к интенсивным артиллерийским перестрелкам, они хотели поощрять творческие и решительные операции, которые могли бы быстро положить конец войне с небольшими затратами. Имелись в виду блицкриги немецкого типа, которые использовали скорость, чтобы обойти наиболее сильные позиции противника и застать их врасплох», — пишет Фридман.



Он напоминает, что с появлением новых технологий возможности для таких операций расширились — особенно для США, которые имели возможность вооружать свою армию новейшими средствами. После того, как в феврале 1991 г. была разгромлена иракская армия, «теоретики-энтузиасты начали описывать формы ведения войны, основанные на исключительном владении ситуацией в сочетании с высокоточным оружием, стрельбой с дистанции и быстрыми, дерзкими действиями, которые оставляют противника в замешательстве и растерянности».



Но в этом всегда была доля мифологии, отмечает Фридман.