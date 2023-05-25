В Офисе президента назвали условие начала контрнаступления Украины 25 мая, 14:11 Боец ВСУ (Фото:Генштаб)

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина начнет контрнаступление после получения всего необходимого вооружения от западных партнеров.

«Мы продолжим освобождать наши территории с поддержкой наших партнеров, которые доставляют и будут продолжать доставлять артиллерию, достаточное количество амуниции, боевые танки и бронетехнику. И как только мы получим это все, мы начнем контрнаступление и оно точно будет результативным», — сказал Жовква в комментарии Bloomberg.

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Он также заявил, что несмотря на блокирование Венгрией 11-го пакета санкций против России, Евросоюзу таки удастся его принять.

До этого советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что украинское контрнаступление продолжается уже несколько дней.

Позже он объяснил свое заявление тем, что контрнаступательные действия включают в себя ряд операций и не являются событием, которое начинается в один конкретный день.