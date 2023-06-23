Активные боевые действия на фронте будут в течение ближайших двух-трех месяцев — ГУР

23 июня, 11:03
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Украинский военный в освобожденном от российских оккупантов Благодатном в Донецкой области, 17 июня 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Украинский военный в освобожденном от российских оккупантов Благодатном в Донецкой области, 17 июня 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

На фронте в Украине в течение ближайших двух-трех месяцев будут как наступательные, так и оборонительные активные боевые действия.

Об этом замначальника ГУР Вадим Скибицкий заявил в интервью РБК-Украина, опубликованном в пятницу, 23 июня.

По его словам, такой прогноз связан с тем, что стратегическая цель Украины — освобождение всех оккупированных Россией территорий.

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«Россияне будут пытаться все же выполнить те задачи, чтобы сказать, закончили ли они свою „специальную военную операцию“ или не закончили. Тем не менее, мы будем ориентироваться на середину лета — удастся ли противнику выполнить свои планы по модернизации, по перегруппировке, по формированию новых соединений, частей, как у них произойдет реформирование», — сказал разведчик.

Скибицкий рассказал, что командование РФ, например, уже официально заявило о реформировании, восстановлении Ленинградского и Московского военных округов. Он говорит, что после озвученных сроков, можно будет прогнозировать возможный характер действий России на осенне-зимнюю кампанию.

Контрнаступление ВСУ — что известно

За две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСГВ Таврия освободили восемь населенных пунктов. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись в глубину позиций противника до 7 км. Освобожденная площадь на юге составляет 113 км².

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В Минобороны говорили, что Лиманское и Купянское направление для врага являются основным. Россия подтянула туда свои силы и активно наступает, пытаясь перехватить инициативу у защитников Украины.

23 июня в Минобороны и Генштабе заявили, что ВСУ отбили наступление россиян на этих направлениях и имеют успехи на Бердянском и Мелитопольском на южном фронте.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   ГУР Контрнаступление

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