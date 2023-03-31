«Нужно сохранять определенную тишину». В разведке рассказали, как Украина готовится к контрнаступлению

31 марта, 15:14
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Подготовка к украинскому контрнаступлению идет, сообщили в разведке (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Подготовка к украинскому контрнаступлению идет, сообщили в разведке (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Украина продолжает готовиться к своему контрнаступлению, проблем с мотивацией у Сил обороны нет.

Об этом в эфире телеканала Freeдом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

«Есть необходимость сохранять определенную тишину, потому что контрнаступление и освобождение территорий будет там, когда это больше всего будет отвечать интересам украинской армии, поможет нанести наибольший вред врагу и сохранить больше жизней украинских солдат. Относительно подготовки, да, она идет. Но детали, когда и где (будет контрнаступление, — ред.) мы, конечно, обсуждать сейчас не будем», — отметил Юсов.

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Глава Минобороны США Ллойд Остин говорил, что украинскиесилы имеют хорошие шансы на успешное контрнаступление этой весной.

28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активными и предрешат дальнейший ход событий.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Разведка Контрнаступление Война России против Украины

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