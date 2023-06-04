Контрнаступление ВСУ будет очень мощным — экс-директор ЦРУ

4 июня, 03:58
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Украинский военный (Фото:REUTERS/Nadja Wohlleben)

Украинский военный (Фото:REUTERS/Nadja Wohlleben)

Украинское контрнаступление будет очень мощным. ВСУ во время него «достигнут общевойскового эффекта».

Об этом заявил американский генерал и экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус, пишет The Guardian.

По его словам, Силы обороны будут работать «слаженно и комплексно», и будут выполнять различные задачи, среди которых разминирование, прорывы, противовоздушная оборона и т. д.

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«Я думаю, что контрнаступление Украины будет очень мощным. Я предполагаю, что они достигнут общевойскового эффекта, то есть они будут успешно проводить общевойсковые операции», — заявил он.

Накануне сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что Украина превзошла все ожидания, а российские войска обескровлены и ослаблены.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению.

По данным The Washington Post, украинские саперы разминируют территории на линии соприкосновения в рамках подготовки к контрнаступлению.

Разминирование происходит ночью и вручную, чтобы не выдать вероятные позиции, откуда будет происходить наступление.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Вооруженные Силы Украины (ВСУ) ЦРУ Война в Украине Контрнаступление

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