Контрнаступление ВСУ будет очень мощным — экс-директор ЦРУ 4 июня, 03:58 Украинский военный (Фото:REUTERS/Nadja Wohlleben)

Украинское контрнаступление будет очень мощным. ВСУ во время него «достигнут общевойскового эффекта».

Об этом заявил американский генерал и экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус, пишет The Guardian.



По его словам, Силы обороны будут работать «слаженно и комплексно», и будут выполнять различные задачи, среди которых разминирование, прорывы, противовоздушная оборона и т. д.

Видео дня

«Я думаю, что контрнаступление Украины будет очень мощным. Я предполагаю, что они достигнут общевойскового эффекта, то есть они будут успешно проводить общевойсковые операции», — заявил он.

Накануне сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что Украина превзошла все ожидания, а российские войска обескровлены и ослаблены.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению.

По данным The Washington Post, украинские саперы разминируют территории на линии соприкосновения в рамках подготовки к контрнаступлению.

Разминирование происходит ночью и вручную, чтобы не выдать вероятные позиции, откуда будет происходить наступление.