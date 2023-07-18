«Далеко не провал». Генерал Милли спрогнозировал «долгое, тяжелое и кровавое» контрнаступление Украины 18 июля, 21:25 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Глава Объединенного комитета начальников штаба США Марк Милли заявил, что от контрнаступления Украины не стоит ожидать скорых результатов. Однако подготовка к нему была сложной.

Во время брифинга во вторник, 18 июля, он подчеркнул, что международная коалиция подготовила 17 бригадных боевых групп для контрнаступления Украины, включая более 63 000 военнослужащих. При этом Украина все еще сдерживает значительное количество боевой мощи, медленно и сознательно пробиваясь через российскую оборону.

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Он отметил, что несмотря на то, что у россиян также было время на подготовку обороны, они столкнулись со значительными проблемами: плохой подготовкой, оснащением и моральным духом. Проблем добавило и беспорядки, вызванные восстанием Пригожина.

«На мой взгляд, это далеко не провал. Слишком рано делать такой вывод… Это будет долго. Это будет тяжело. Это будет кроваво», — сказал Милли.

Однако он считает, что главной проблемой, которая сейчас вызывает украинские жертвы, являются минные поля, а не российская авиация.

Ранее командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявлял, что продвижение ВСУ действительно идет не так быстро, как хотелось бы. По его словам, на востоке, как и на юге, территория наводнена минами и оборонительными заграждениями, у россиян много опорных пунктов.

17 июля Сырский сообщил, что на Востоке Украины ситуация на фронте остается сложной. Российские оккупанты наступают на Купянском направлении.



В то же время спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что оккупанты сосредоточили на Лимано-Купянском направлении более 100 тысяч личного состава.