Украина в 2023 году хочет переломить ситуацию на поле боя — Резников

11 мая, 18:23
Поделиться:
Алексей Резников (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Украина хочет переломить ситуацию на поле боя в 2023 году. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время Европейского саммита по обороне и безопасности, который проходит в Брюсселе в четверг, 11 мая, передает El Mundo.

Глава Минобороны отметил, что благодаря поддержке Запада Украина выполняет миссию, ради которой создавали НАТО, являясь «щитом Европы на востоке от российской угрозы».

Видео дня

Читайте также:
Выбор между свободой и страхом. Что определит контрнаступление ВСУ и почему Запад должен поверить в победу Украины — The Atlantic

«Время имеет решающее значение. Затягивание или замораживание войны — это потери жизней, человеческие страдания. Украина хочет переломить ситуацию на поле боя в этом году. Украина уже продемонстрировала на поле боя, что победа возможна, но нам нужна помощь», — сказал он.

Резников также подчеркнул, что альтернативы Украине в НАТО нет.

https://twitter.com/alexmazuka/status/1656563506316017664

Президент Владимир Зеленский ранее заявил в интервью BBC, что Украине нужно еще немного времени для начала контрнаступления — защитники ждут оружия от союзников.

Читайте также:
«В Кремле своей смертью не умрут». Дата контрнаступления, давление партнеров, налет дронов на Москву — полный текст интервью Зеленского ВВС

Он также сказал, что верит в победу Украины до 2024 года, когда в США пройдут президентские выборы.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Поддержка Украины Алексей Резников Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X