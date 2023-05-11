Украина в 2023 году хочет переломить ситуацию на поле боя — Резников 11 мая, 18:23 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Украина хочет переломить ситуацию на поле боя в 2023 году. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время Европейского саммита по обороне и безопасности, который проходит в Брюсселе в четверг, 11 мая, передает El Mundo.

Глава Минобороны отметил, что благодаря поддержке Запада Украина выполняет миссию, ради которой создавали НАТО, являясь «щитом Европы на востоке от российской угрозы».



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«Время имеет решающее значение. Затягивание или замораживание войны — это потери жизней, человеческие страдания. Украина хочет переломить ситуацию на поле боя в этом году. Украина уже продемонстрировала на поле боя, что победа возможна, но нам нужна помощь», — сказал он.

Резников также подчеркнул, что альтернативы Украине в НАТО нет.



Президент Владимир Зеленский ранее заявил в интервью BBC, что Украине нужно еще немного времени для начала контрнаступления — защитники ждут оружия от союзников.

Он также сказал, что верит в победу Украины до 2024 года, когда в США пройдут президентские выборы.