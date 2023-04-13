«Все будет решаться в последний момент». У ВСУ подготовлено несколько сценариев контрнаступления — Данилов 13 апреля, 23:26 Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что ВСУ подготовили несколько сценариев контрнаступления.

«Мы осознаем все процессы, происходящие на фронте. Все предположения относительно планов украинских военных, в том числе относительно контрнаступления, не имеют под собой никакой основы. Это все будет решаться в последний момент, когда будет приниматься окончательное решение», — сказал он в эфире телемарафона.

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Он подчеркнул, что у ВСУ есть «не один, не два, не три и не четыре варианта развития событий». Действия ВСУ, по его словам, зависят от многих факторов, которые оцениваются каждый день.

«У нас есть понимание, что надо освободить все наши территории до границ 1991 года. До тех пор, пока мы это не сделаем, пока этого не сделают наши ВСУ, речь об окончание войны идти не может», — сказал Данилов.

Американский телеканал CNN со ссылкой на близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому источник сообщал, что после «слива» документов Пентагона Киев якобы изменил ряд военных планов.

Комментируя эту информацию, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина будет принимать решение о контрнаступлении «в последний момент», а западным партнерам стоит быть «более бдительными».

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года на нескольких направлениях.

В то же время, уже после публикации «слитых» документов Пентагона премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что защитники Украины могут начать контрнаступление летом.