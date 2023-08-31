На юге украинские военные уничтожили шесть складов и 15 единиц техники врага — Тарнавский 31 августа, 23:42 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Командующий ОСГВ Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил о результатах работы Сил обороны на юге Украины.

Как он сообщил в своем Telegram в четверг, 31 августа, за минувшие сутки враг атаковал украинские позиции 14 раз, совершил 632 обстрела, нанес три ракетных и 21 авиационный удар.

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По словам Тарнавского, зато артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1186 огневых задач.

Командующий ОСГВ Таврия добавляет, что за последние сутки потери врага составили 181 человек (ликвидировано — 45, ранены — 135, один пленный). Также было уничтожено 15 единиц военной техники противника:

три боевые бронированные машины ( ББМ);

ББМ); шесть артиллерийских систем и минометов;

один БПЛА;

четыре единицы автомобильной техники и одна единица специальной техники.

Тарнавский резюмировал, что также было уничтожено шесть складов боеприпасов и один пункт управления врага.

Как сообщал Генштаб, за минувшие сутки в Украине за минувшие сутки ликвидировали 610 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 263 тысячи военных.

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