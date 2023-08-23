На Таврическом направлении Силы обороны уничтожили девять складов и 22 единицы техники оккупантов — Тарнавский

23 августа, 21:20
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

В среду, 23 августа, командующий ОСГВ Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил о результатах работы украинских военных на Таврическом направлении за минувшие сутки.

«За прошедшие сутки враг 14 раз атаковал наши позиции и совершил 690 обстрелов, нанес один ракетный и 21 авиаудар», — говорится в сообщении командующего в его Telegram-канале.

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По его словам, артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1439 огневых задач.

Как сообщает Тарнавский, за последние сутки потери оккупантов составили 204 человек (ликвидированы — 67, ранены — 137), а также было уничтожено 22 единицы военной техники оккупантов:

  • один танк;
  • четыре ББМ;
  • три артиллерийские системы и минометы;
  • одна РСЗО;
  • два ПТРК;
  • два БПЛА;
  • 11 единиц автомобильной и две единицы спецтехники.

Бригадный генерал добавил, что также было уничтожено девять складов боеприпасов и три других важных объекта противника.

Как сообщал Генштаб ВСУ, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 480 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 258 тысяч военных.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Контрнаступление Война России против Украины Александр Тарнавский

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