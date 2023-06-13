Бахмутское направление: ВСУ продвигаются вперед, враг теряет позиции на флангах — Сырский 13 июня, 12:46 Сырский заявил, что на Бахмутском направлении враг теряет позиции на флангах (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

На Бахмутском направлении ВСУ продвигаются вперед, враг теряет позиции на флангах, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский во вторник, 13 июня.

Сырский напомнил, что по данным Минобороны Великобритании, РФ теряла по солдату за каждые 48 см территорий в Бахмуте.

«Силы обороны продолжают оборонительную операцию на Бахмутском направлении. Наши воины продвигаются вперед, враг теряет позиции на флангах», — написал он в Telegram.

Видео дня

13 июня в Генштабе сообщали, что украинские военные имеют успехи на Бердянском, Бахмутском и Торецком направлениях во время наступления. На всех трех за минувшие сутки продвинулись на сотни метров.

12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что защитники Украины во время наступления за прошлую неделю продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов.



Больше всего сообщений поступает о продвижении украинских военных к югу от населенного пункта Большая Новоселка — это поселок городского типа в Волновахском районе на западе Донецкой области, недалеко от административной границы с Запорожской.