Американские чиновники считают, что украинские силы и техника распределены на фронте неправильно — NYT 22 августа, 21:58 Украина прорвала как минимум одну линию российской обороны на юге и усиливает давление (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

Западные чиновники считают, что украинские войска слишком рассредоточены и должны сконцентрироваться на главном направлении контрнаступления на юге страны, сообщает NYT со ссылкой на американских и другие западных официальных лиц.

«Основная цель контрнаступления — отрезать российские линии снабжения на юге Украины путем разрыва так называемого сухопутного коридора между Россией и оккупированным Крымом», — говорится в материале американского издания.

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Американские чиновники заявили, что вместо того, чтобы сосредоточиться на прорыве, украинские командиры примерно поровну разделили войска и огневую мощь между востоком и югом страны. В результате, больше украинских сил находится возле Бахмута и других городов на востоке, чем возле Мелитополя и Запорожья на юге, которые являются «гораздо более стратегически важными», говорят официальные лица.

Только смена тактики может изменить темп контрнаступления, сказал один американский чиновник на условиях анонимности. Другой американский чиновник заявил, что украинцы слишком разбросаны и им необходимо собрать свою боевую мощь в одном месте.

В то же время американские официальные лица отмечают, что есть признаки того, что Украина начала перебрасывать некоторые из своих наиболее опытных боевых сил с востока на юг страны.

«Но даже самые опытные подразделения неоднократно перегруппировывались после тяжелых потерь. Эти подразделения полагаются на сокращающийся штат старших командиров. Некоторые взводы в основном укомплектованы солдатами, получившими ранения и вернувшимися в бой», — сообщает издание.

За последние дни Украина прорвала как минимум одну линию российской обороны на юге и усиливает давление, заявили американские и украинские официальные лица. ВСУ близки к взятию под контроль села Работино, что, по словам американских чиновников, было бы хорошим знаком.

Американские официальные лица, по данным издания, заявили украинским лидерам, что Украина может обеспечить безопасность в районе Бахмута с помощью гораздо меньшего количества войск и должна перебросить силы на юг страны. Украинские лидеры защищают свою стратегию и распределение сил, заявляя, что они эффективно воюют как на востоке, так и на юге.

По словам западных чиновников, у Украины есть еще от месяца до шести недель, прежде чем дождливые условия вынудят приостановить контрнаступление. Влажная погода не остановит боевые действия, но если Украина прорвется через российские линии в ближайшие недели, дожди могут затруднить возможность быстро захватить большую часть территории, заявили источники издания.

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Официальные лица США не верят, что контрнаступление обречено на провал, но признают, что украинцы не добились того успеха, на который они или их союзники надеялись.

Некоторые официальные лица США заявили, что ожидают, что к зиме Украина пройдет примерно половину пути до Азовского моря. Высокопоставленный американский чиновник утверждает, что это будет «частичным успехом».

Даже если контрнаступление не достигнет побережья, говорят официальные лица и аналитики, если оно сможет пройти достаточно далеко, чтобы поставить прибрежную дорогу в зону досягаемости украинской артиллерии, это может создать еще больше проблем для российских войск на юге. Один высокопоставленный военный чиновник США отметил, что российские войска уже сейчас страдают от плохих линий снабжения, низкого морального духа и плохой логистики.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ идет сложно, но инициатива на стороне Украины, а российским оккупантам тяжелее, чем Силам обороны.

4 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинским военнослужащим удалось прорвать оборону российских оккупантов в некоторых местах на южных направлениях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что украинские силы шаг за шагом «продолжают создавать условия для продвижения вперед».