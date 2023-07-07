Силы обороны пытаются найти слабые места россиян, делать выводы о контрнаступлении рано — Пентагон 7 июля, 23:55 Украинские военнослужащие наносят удары по российским оккупантам (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские защитники сейчас пытаются найти слабые места в обороне российских оккупантов. Делать выводы о контрнаступлении пока рано.

Об этом заявил заместитель главы Пентагона США по политическим вопросам Колин Каль во время брифинга.

Он уточнил, что Силы обороны находятся в «срединной фазе».

«Пока слишком рано делать выводы об украинском контрнаступлении. Мы сейчас находимся в начале срединной фазы. Украинцы пытаются обнаружить слабые места в российской линии обороны», — заявил Каль.

Видео дня

По его словам, главное испытание начнется, когда ВСУ уже найдут такие слабые места.

7 июля руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что успех контрнаступления ВСУ будет, но позже.

3 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что за неделю Силы обороны освободили еще 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. км на юге Украины. Всего Минобороны сообщало об освобождении в июне девяти населенных пунктов.

Также Силы обороны подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных Россией в 2014 году.



Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление проходит «медленнее, чем ожидалось», и напомнил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».