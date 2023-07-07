Силы обороны пытаются найти слабые места россиян, делать выводы о контрнаступлении рано — Пентагон
Украинские военнослужащие наносят удары по российским оккупантам (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
Украинские защитники сейчас пытаются найти слабые места в обороне российских оккупантов. Делать выводы о контрнаступлении пока рано.
Об этом заявил заместитель главы Пентагона США по политическим вопросам Колин Каль во время брифинга.
Он уточнил, что Силы обороны находятся в «срединной фазе».
«Пока слишком рано делать выводы об украинском контрнаступлении. Мы сейчас находимся в начале срединной фазы. Украинцы пытаются обнаружить слабые места в российской линии обороны», — заявил Каль.
По его словам, главное испытание начнется, когда ВСУ уже найдут такие слабые места.
7 июля руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что успех контрнаступления ВСУ будет, но позже.
3 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что за неделю Силы обороны освободили еще 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. км на юге Украины. Всего Минобороны сообщало об освобождении в июне девяти населенных пунктов.
Также Силы обороны подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных Россией в 2014 году.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление проходит «медленнее, чем ожидалось», и напомнил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».