Оккупанты пытались вернуть позиции в районе освобожденного Урожайного — Генштаб

18 августа, 20:24
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Защитники Украины ведут огонь по оккупантам в Донецкой области (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Защитники Украины ведут огонь по оккупантам в Донецкой области (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Генеральный штаб ВСУ рассказал о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 18 августа, на 541-й день с начала полномасштабного российского вторжения.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:

  • за сутки российские оккупанты нанесли один ракетный и 31 авиаудар, 45 раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям защитников Украины и населенным пунктам, есть погибшие и раненые мирные жители;
  • за сутки произошло 30 боевых столкновений;
  • на Купянском направлении войска страны-террориста безуспешно наступали в районе Сеньковки Харьковской области;
  • на Лиманском направлении оккупанты провально наступали в районе к северо-востоку от Орехово-Васильевки Донецкой области;
  • на Авдеевском направлении россияне безуспешно наступали в районе юго-восточнее и восточнее Новокалиново Донецкой области;
  • на Марьинском направлении Силы обороны сдерживают российское наступление в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области;
  • на Шахтерском направлении враг безуспешно пытался восстановить потерянные позиции в районе Урожайного Донецкой области;
  • защитники Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах и ведут контрбатарейную борьбу;
  • авиация защитников Украины за сутки девять раз ударила по районам сосредоточения оккупантов, их вооружения и техники.
  • ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по двум районам сосредоточения оккупантов, их вооружения и техники, четырем артиллерийским средствам на огневых позициях, двум пунктам управления и двум станциям РЭБ.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия потеряла 256 510 оккупантов, из них 460 — за последние сутки.

Заместительница министра обороны Анна Маляр заявила об освобождении Урожайного 16 августа. Всего Минобороны Украины сообщило об освобождении в июне девяти населенных пунктов на юге и востоке, в июле было освобождено Старомайорское.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донецкая область Марьинка Мелитополь Контрнаступление Война России против Украины Генштаб ВСУ

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