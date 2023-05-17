РФ пытается отсрочить контрнаступление Украины путем массированных атак — CNN

17 мая, 04:29
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Избиение российского дрона во время ночной атаки на Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Избиение российского дрона во время ночной атаки на Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Россия начала совершать более масштабные воздушные атаки на Украину, чтобы заставить Киев отложить контрнаступление. РФ тратит больше боеприпасов, чем обычно.

Об этом пишет CNN со ссылкой на официального представителя США, осведомленного о ситуации

Собеседник рассказал, что Россия тратит больше боеприпасов, чем обычно, пытаясь сбить с толку украинскую противовоздушную оборону.

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По словам чиновника, РФ совершила более масштабные воздушные атаки одновременно по нескольким направлениям, нацелившись на центры управления в Киеве и другие важные объекты, вероятно, пытаясь заставить Украину отложить долгожданное контрнаступление.

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Украина смогла выдержать атаки, перехватив большой процент ракет и беспилотников с помощью эшелонированной противовоздушной обороны, предоставленной западными партнерами.

По словам источника CNN, массированные российские атаки могут даже пойти на пользу Украине, поскольку РФ активнее использует ограниченные запасы высокоточных ракет.

В ночь на 16 мая Россия вновь массированно атаковала Украину по северному, южному и восточному направлениям ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования. По данным Генштаба, защитники Украины уничтожили все вражеские ракеты: шесть аэробалистических ракет Кинжал, девять крылатых ракет Калибр и десять ракет наземного базирования (С-400, Искандер-М).

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Над Киевом были уничтожены все российские ракеты, но обломки упали, по меньшей мере, в пяти районах города.

Телеканал CNN со ссылкой на источник среди американских чиновников сообщил, что во время атаки российские кафиры якобы повредили систему ПВО Patriot. В воздушных силах это не комментировали.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) ПВО Ракетные удары Война в Украине Контрнаступление

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