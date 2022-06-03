Войска РФ возвращают мариупольцев в город, чтобы создать «живой щит» перед контрнаступлением ВСУ — Бойченко

3 июня, 18:19
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Мариуполь, 30 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мариуполь, 30 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко убежден, что оккупанты возвращают в город местных жителей, которые вынуждено покинули свои дома, чтобы создать «живой щит» перед контрнаступлением ВСУ.

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«Город закрыт. Из города почти нет возможности выехать в сторону Украины. В городе остается больше 100 тысяч населения. Они как в мышеловку заманивают местное население: приезжайте, посмотрите. И там их оставляют», — сказал Бойченко во время брифинга.

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Он подчеркнул, что, по его мнению, таким образом оккупанты готовятся к потенциальному контрнаступлению ВСУ.

«Я думаю, что они зовут наших мариупольцев, чтобы создать живой щит. Потому что они понимают, что в ближайшее время мы будем забирать свое, будем деблокировать наш родной край, наш город Мариуполь. И они это чувствуют», — заявил Бойченко.

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Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Мариуполь Война в Украине Контрнаступление

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