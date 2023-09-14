Оккупанты понесли значительные потери в районе Малой Токмачки и Вербового — Маляр

14 сентября, 21:46
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Оккупационная армия РФ с начала большой войны потеряла уже более 270 тысяч своих военнослужащих убитыми (Фото:Генштаб ВСУ)

Оккупационная армия РФ с начала большой войны потеряла уже более 270 тысяч своих военнослужащих убитыми (Фото:Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты в районе Малой Токмачки и Вербового понесли значительные потери в живой силе и технике.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

«Враг атаковал в районах Малой Токмачки и Вербового Запорожской области, но эти атаки обернулись для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике», — пишет она.

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Замминистра добавила, что на Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию. ВСУ наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, что существенно снижает способность россиян обороняться.

По данным Генштаба ВСУ, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 620 оккупантов. В целом потери РФ составили 270 970 военных.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Контрнаступление Война России против Украины российские потери

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