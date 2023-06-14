Россияне оказывают активное сопротивление, но ВСУ продолжают уверенно продвигаться вперед — Маляр 14 июня, 23:02 Украина находится и в наступлении, и в обороне, но на разных направлениях (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оккупанты плотно заминировали поля перед украинским контрнаступлением и оказывают активное сопротивление, но несмотря на это защитники уверенно продвигаются вперед.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

Замминистра заявила, что сейчас Украина находится и в наступлении, и в обороне, но на разных направлениях. Маляр отметил, что оккупанты увеличили количество артиллерийских, минометных и авиационных ударов, чтобы останавливать наступление ВСУ.

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«Кроме того, например, на юге наши войска сталкиваются со сплошным минированием полей. Поэтому очень сложно продвигаться. Да, это возможно, медленно, если смотреть цифры, но это продвижение уверенное», — сказала она.

При этом Маляр добавила, что за понедельник и вторник продвижение россиян не зафиксировано, в частности, на Бахмутском направлении.

«Фактически мы имеем очень жесткий поединок, когда и мы используем свои усилия по возможности как можно больше, и враг концентрирует как можно больше своих усилий, чтобы остановить это наступление», — отметила она.

Ранее Генштаб сообщал, что Силы обороны Украины имеют частичный успех в ходе наступательной операции и за последние трое суток продвинулись на некоторых направлениях от 200 метров до 1,4 километра. В целом освободили уже около 3 кв. км.