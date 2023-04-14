Данилов о контрнаступлении: решение будет приниматься в последний момент

14 апреля, 01:17
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

На данный момент нет оснований для каких-либо предположений относительно планов украинских военных, в том числе контрнаступления. Окончательное решение будет приниматься в последний момент.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Данилов отметил, что украинские защитники имеют несколько вариантов развития событий на фронте, которые оцениваются каждый день, учитывая множество факторов.

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Он также подчеркнул, что украинское руководство не говорит только о контрнаступлении, и что освобождение всех территорий до границ 1991 года остается приоритетной задачей.

Данилов добавил, что пока эта задача не будет выполнена, речь об окончании войны не может идти. Таким образом, на данный момент не ясно, какие конкретные действия будут предприняты украинскими военными, но они продолжают работать над различными вариантами развития событий и оценивают ситуацию каждый день.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   СНБО Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Контрнаступление Алексей Данилов Война России против Украины

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