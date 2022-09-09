Контрнаступление положительно повлияет на обмен пленными с Россией — разведка 9 сентября, 21:23 Место теракта в Еленовке, где Россия удерживала украинских защитников Азовстали (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Наступление украинской армии положительно повлияет на обмен военнопленными с Россией, убежден представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В эфире телемарафона он рассказал, что ВСУ берут в плен отступающих россиян, которые понимают безысходность своей ситуации.

«И благодаря этой оборонной операции обменный фонд Украины только пополняется. Поэтому безусловно повлияет (на обмен военнопленными с Россией — ред), и повлияет в положительном ключе», — сказал он.

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В ГУР добавили, что украинским военным в плену у оккупантов, и их родным чрезвычайно трудно, но Украина делает все возможное для их возвращения домой.

Президент Владимир Зеленский 6 июня говорил, что в российском плену находятся более 2,5 тысячи защитников Мариуполя с завода Азовсталь.

По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявляла, что Россия не дает доступа к украинским военнопленным на фоне сообщений о пытках и жестоком отношении со стороны оккупантов.

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