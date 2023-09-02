Силы обороны наступают на Мелитопольском направлении, закрепляются на рубежах — Генштаб 2 сентября, 07:34 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, где закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в субботу, 2 сентября, в Facebook.

Главное из сводки Генштаба ВСУ:

За прошедшие сутки российские войска нанесли четыре ракетных и 39 авиационных ударов, совершили 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. Есть раненые среди гражданского населения. За прошедшие сутки состоялось 45 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне осуществили минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоселовского Луганской области. Враг нанес авиационный удар в районе Крохмального Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов Харьковской области.

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На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов Луганской области и Донецкой областей.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области. Там были нанесены авиационные удары в районах Ступочков, Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Северного Донецкой области. Там оккупанты нанесли артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Новокалиново, Авдеевка, Первомайское, Галициновка, Мемрик Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар в районе Малиновки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов Запорожской области и Днепропетровской областей.

На Херсонском направлении от вражеских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов Херсонской области.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, десять артиллерийских средств на огневых позициях, два пункта управления, три склада боеприпасов и одну радиолокационную станцию противника.

Ранее в Генштабе сообщали, что украинские войска имеют успех на направлениях Новоданиловка — Новопрокоповка и Малая Токмачка — Вербово на южном фронте и продолжают наступление вблизи Бахмута.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области, куда бойцы зашли шесть дней назад. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.