Наступательная инициатива на стороне ВСУ — Залужный 6 июля, 21:39 Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Силы обороны Украины продолжают активное контрнаступление. Ситуация развивается согласно плану, инициатива — на стороне украинской армии.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в Telegram.

«Провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Украинские военные продолжают ведение активных наступательных действий. Ситуация развивается согласно плану, инициатива — в наших руках», — говорится в сообщении Валерия Залужного.

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Главнокомандующий ВСУ также сообщил, что обсудил с Марком Милли актуальные потребности сил обороны в вооружении и боеприпасах для продолжения освобождения украинской территории от российских захватчиков.

«Сказал благодарность за поддержку и помощь, а также поздравил с Днем независимости США, который американский народ отмечал накануне», — написал Залужный.

3 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что за неделю Силы обороны освободили еще 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. км на юге Украины. Всего Минобороны сообщало об освобождении в июне девяти населенных пунктов. Также Силы обороны подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных Россией в 2014 году.



Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление проходит «медленнее, чем ожидалось», и напомнил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».

Командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский сообщил, что украинские силы на Таврическом направлении продолжают движение вперед. За сутки 2 июля было ликвидировано почти три роты войск РФ.