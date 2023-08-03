Продвигаются вперед. Нацгвардейцы закрепились на занятом рубеже на Мелитопольском направлении 3 августа, 13:22 Уничтоженный российский танк (Фото:REUTERS/Stringer)

Подразделения одной из бригад оперативного назначения Нацгвардии продвинулись на около 650 метров вглубь обороны противника, на полтора километра по фронту и закрепились на занятом рубеже на Мелитопольском направлении.

Об этом говорится в сообщении МВД Украины в Telegram в четверг, 3 августа.

В ведомстве заявили, что на Мелитопольском направлении гвардейцы продолжали наступательные действия в составе ударных группировок Сил обороны.

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На Мариинском и Бердянском направлениях определенные силы и средства Нацгвардии удерживают рубежи обороны.

На Купянском направлении силы и средства Нацгвардии надежно удерживают занимаемые рубежи, а подразделения специального назначения продолжают ведение аэроразведки.

В приграничных районах Сумской области нацгвардейцы осуществляют мероприятия с целью заблаговременного разоблачения намерений вражеских ДРГ и недопущения их деятельности на нашей территории.

На Херсонском направлении подразделения Нацгвардии продолжают выполнять мероприятия по гуманитарному разминированию, стабилизационные действия и выполняют другие задачи для поддержки действий Сил обороны.

В Генштабе сообщали, что Вооруженные силы Украины во время наступательных действий на Авдеевском направлении выбили российских оккупантов с позиций в районе южнее Авдеевки.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.

Накануне в Генштабе заявили, что ВСУ не дают россиянам отбить утраченные позиции северо-восточнее села Работино, в 20 км от Токмака, а также имеют успех возле Старомайорского. Идут бои.