На ранней стадии успех контрнаступления ВСУ был меньше ожидаемого, но западные союзники сохраняют оптимизм — CNN 22 июня, 16:19 Украинский военнослужащий в районе Нескучного (Фото:REUTERS/Олександр Ратушняк)

На начальных этапах контрнаступление Украины было менее успешным, чем ожидали западные союзники, сообщили CNN два западных чиновника и высокопоставленный военный представитель США.

По словам одного из официальных лиц, пока контрнаступление «не оправдывает ожиданий ни на одном фронте». По западным оценкам, российские линии обороны оказались хорошо укрепленными, что затрудняет их прорыв украинским силам.

Несколько официальных лиц также сообщили телеканалу, что неблагоприятная погода создает проблемы для украинских сил.

Несмотря на эти заявления, официальные лица предупредили, что контрнаступление все еще находится на ранней стадии, а США и другие западные союзники «сохраняют оптимизм».

Видео дня

Ожидается, что США и их союзники, скорее всего, подождут минимум до июля, чтобы получить более полную оценку хода контрнаступления, которое постепенно развертывалось в течение последних нескольких недель.

Кроме того, эти официальные лица отмечают, что украинские силы сами адаптируются к российской тактике и обороне и проводят больше пеших операций.

В последние дни, по данным телеканала, украинские силы также добились большего успеха в уничтожении российских самолетов.

В конечном счете контрнаступление оказывается «тяжелым испытанием» для Украины и России, сказал один из западных официальных лиц.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы продвигаются вперед на юге, а на востоке держат оборону.

Также заместитель министра обороны Анна Маляр говорила, что Силы обороны достигли частичного успеха в наступательных действиях на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Там украинские войска закрепляются на достигнутых рубежах и выравнивают линию фронта.