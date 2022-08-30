ВСУ за пару часов прорвали фронт на нескольких участках в Херсонской области — Арестович

30 августа, 01:19
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Советник главы ОП Алексей Арестович (Фото:president.gov.ua)

Советник главы ОП Алексей Арестович (Фото:president.gov.ua)

ВСУ всего за пару часов 29 августа прорвали фронт на нескольких участках в Херсонской области. Украинские военные активно развивают наступление.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

«ВСУ перешли в маленькое такое симпатичное, по крайней мере так оно сейчас выглядит, наступление. Прорвали линию фронта на нескольких участках, развивают наступление вглубь», — сказал чиновник.

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В то же время Арестович отметил, что украинские военные прервали или же почти прервали поставки через мосты и уничтожили паромные переправы.

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«Час назад очень ярко рванула паромная переправа вместе с техникой. То есть мы подавляем их попытки обеспечивать свои группировки на правом берегу (Днепра — ред.). Идет боевая работа», — добавил советник ОП.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Херсонская область Юг Украины Война в Украине Алексей Арестович Война России против Украины

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