ВСУ ударили по базе войск РФ в Запорожской области, у оккупантов значительные потери — Генштаб
Украинские военные нанесли точный удар по скоплению российских оккупантов в Запорожской области (Фото:МО/Facebook)
Украинские военные нанесли удар по базе войск РФ в селе Сладководное Запорожской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ в Facebook.
По данным ведомства, база оккупантов находилась на территории захваченного ими аграрного предприятия. Противник понес большие потери.
«В результате огневого влияния по сосредоточению личного состава и военной техники противника, которые находились на территории аграрного предприятия Украина села Сладководное Запорожской области, враг понес значительные потери, количество уточняется», — отметили в Генштабе.
Там также рассказали об обстановке на юге Украины.
Так, на Запорожском направлении войска РФ из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии били в районах населенных пунктов Новоандреевка, Дорожнянка, Новополь и Времовка.
На Южнобужском направлении обстрелам подверглись населенные пункты Степная Долина, Александровка, Веселый Кут, Таврическое, Любомировка, Благодатное, Первомайское, Шевченково, Мирное, Новогригоровка и Белогорка.
6 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что активные бои идут почти по всей линии фронта. ВСУ наступают сразу на нескольких направлениях, а не только в Херсонской области.
Позже стало известно, что защитники Украины освободили от российских оккупантов несколько населенных пунктов в Херсонской области, но их названия пока не сообщают, чтобы не подвергать опасности жителей.
4 сентября президент подтвердил, что ВСУ освободили населенный пункт в Донецкой области и еще два — на юге. Перед этим было опубликовано фото украинского флага над больницей в Высокополье Херсонской области, куда российские танки вошли 13 марта.
6 сентября советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что ВСУ освободили также Ольгино в Херсонской области.
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