ВСУ ударили по базе войск РФ в Запорожской области, у оккупантов значительные потери — Генштаб

8 сентября, 07:44
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Украинские военные нанесли точный удар по скоплению российских оккупантов в Запорожской области (Фото:МО/Facebook)

Украинские военные нанесли точный удар по скоплению российских оккупантов в Запорожской области (Фото:МО/Facebook)

Украинские военные нанесли удар по базе войск РФ в селе Сладководное Запорожской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ в Facebook.

По данным ведомства, база оккупантов находилась на территории захваченного ими аграрного предприятия. Противник понес большие потери.

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«В результате огневого влияния по сосредоточению личного состава и военной техники противника, которые находились на территории аграрного предприятия Украина села Сладководное Запорожской области, враг понес значительные потери, количество уточняется», — отметили в Генштабе.

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Там также рассказали об обстановке на юге Украины.

Так, на Запорожском направлении войска РФ из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии били в районах населенных пунктов Новоандреевка, Дорожнянка, Новополь и Времовка.

https://www.youtube.com/watch?v=I6zovq3226k

На Южнобужском направлении обстрелам подверглись населенные пункты Степная Долина, Александровка, Веселый Кут, Таврическое, Любомировка, Благодатное, Первомайское, Шевченково, Мирное, Новогригоровка и Белогорка.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02MMMRt3eAYT9bSDxdu27E1bxs94vpoS1mfRdUiD4gt2AocQAQGVfs3ewSAjC1nNd8l

6 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что активные бои идут почти по всей линии фронта. ВСУ наступают сразу на нескольких направлениях, а не только в Херсонской области.

Позже стало известно, что защитники Украины освободили от российских оккупантов несколько населенных пунктов в Херсонской области, но их названия пока не сообщают, чтобы не подвергать опасности жителей.

4 сентября президент подтвердил, что ВСУ освободили населенный пункт в Донецкой области и еще два — на юге. Перед этим было опубликовано фото украинского флага над больницей в Высокополье Херсонской области, куда российские танки вошли 13 марта.

6 сентября советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что ВСУ освободили также Ольгино в Херсонской области.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Запорожская область Война России против Украины российские потери

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