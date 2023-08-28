«ВСУ прорубили проходы в минных полях. Там бетонные сооружения». Комбат 47-й бригады о линии обороны России на юге 28 августа, 13:29 Село Роботино Запорожской области, 25 августа 2023 года, 25 августа 2023 года (Фото:Separate Assault Battalion 'Skala' of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS)

У россиян было больше года для строительства «достаточно прочной» линии обороны на временно оккупированных территориях юга Украины. Силы обороны «прорубили» проходы в минных полях.

Об этом командир батальона 47-й ОМБр Магура Мирослав Галан заявил в эфире Радио Свобода в понедельник, 28 августа.



У него спросили, удалось ли ВСУ прорвать «самую крепкую» линию обороны оккупантов, о чем в частности писал американский Институт изучения войны (ISW).

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«У противника было больше года на то, чтобы построить здесь достаточно прочную линию обороны. Речь идет о противотанковых и противопехотных минных полях. И не просто о блиндажах с перекрытыми траншеями, но и заглубленных бетонных сооружениях», — ответил военный.

По его словам, ВСУ «прорубили» проходы, используя инженерную технику, чтобы украинская техника и пехота могли наступать и двигаться вперед.

Командир рассказал, что для возведения такой линии оккупанты использовали инженерную технику, откапывали траншеи и строили. Подземные сооружения, говорит он, они заливали бетоном.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области, куда бойцы зашли шесть дней назад.

16 августа подтвердили освобождение Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.



Инфографика: NV