«Активизирует врага». В Минобороны объяснили, почему не спешат сообщать об успехах в контрнаступлении ВСУ 1 июня, 12:53 Цей матеріал також доступний українською ВСУ идут в контрнаступление на юге Украины (Фото:Минобороны Украины)

Минобороны не объявляет об успехах в контрнаступлении ВСУ, пока украинские военные окончательно не закрепятся на новых позициях, чтоб не активизировать врага.

Война России против Украины — главные события 1 июня

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна маляр в эфире национального телемарафона.

По ее словам, ситуация на фронте неоднородная, и до того момента, как украинская армия закрепится на определенном рубеже, ситуация может меняться несколько раз.

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«Ситуация на востоке и юге неоднородна, поэтому нельзя однозначно говорить, что где-то мы только теряем или только контрнаступление. Ситуация разная по разным точкам и населенным пунктам и бои — это всегда динамика. Поэтому окончательно делать выводы, что такой-то населенный пункт уже наш, можно только после закрепления там ВСУ, на том рубеже», — пояснила Маляр.

Она добавила, что политика и Минобороны и ВСУ — не объявлять преждевременно результаты, пока ВСУ не закрепятся на новых позициях.

«Преждевременное объявление такой информации обычно активизирует врага. Поэтому, у нас есть направления, где враг наступает, и мы мощно сопротивляемся, а есть направления, где мы осуществляем контрнаступление и у нас есть успехи», — резюмировала представительница Минобороны.

19 мая Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный рассказал, что Украина в ходе полномасштабной войны смогла отобрать у России стратегическую инициативу. ВСУ провели ряд успешных контрнаступательных действий.

Украинские военные также перешли в контрнаступление в Херсонской области. Американский Институт изучения войны (ISW) заявил, что это поломало планы России эффективно окопаться и укрепить контроль над захваченными территориями на юге.

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные освободили более тысячи населенных пунктов.

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