На юге страны ВСУ наступают сразу на нескольких направлениях — Маляр 16 июня, 22:21 Украинский военнослужащий в районе Нескучного (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ на юге Украины ведут активные наступательные действия по нескольким направлениям сразу.

«На юге наши войска ведут активные наступательные действия по нескольким направлениям сразу. Практически на всех участках и направлениях, где наши подразделения наступают на юге, они имеют тактический успех», — пишет она в Telegram.

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Маляр отметила, что украинские защитники постепенно продвигаются вперед на расстояние до двух километров на каждом из направлений. Замминистра добавила, что на некоторых освобожденных позициях и населенных пунктах продолжается процесс закрепления украинских войск.

На Бердянском и Мариупольском направлениях, по ее данным, россияне стягивают войска с других направлений и увеличивает огневое влияние. Также ВСУ на юге сталкиваются с масштабным минирование полей.

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«На востоке Силы обороны Украины ведут как оборонительные, так и контрнаступательные действия. Здесь враг пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, ведет штурмовые действия на нескольких направлениях, в частности на Лиманском», — отметила он.

Маляр также подчеркнула, что на Бахмутском направлении общая интенсивность боевых действий несколько снизилась.

«Наши войска проводят наступательные действия на отдельных участках, занимая господствующие высоты, лесополосы с целью постепенного вытеснения врага из подступов к Бахмуту. Враг прилагает все усилия, чтобы остановить наступательные действия наших сил обороны», — объяснила замминистра.

Маляр добавила, что на направлениях, где ВСУ находятс в обороне, ни одна позиция не потеряна и враг не смог продвинуться.

Накануне заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что за прошедшие полторы недели украинские военные продвинулись на восточном направлении более чем на 3 километра.

12 июня Маляр сообщала, что бойцы во время наступления за прошедшую неделю продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов (Лобковое; Левадное; Новодаровка Запорожской области, Нескучное; Сторожевое; Макаровка; Благодатное в Донецкой области).